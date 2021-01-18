Относительно благополучно закончилась страшная история, которую пришлось пережить 4-летнему Ване (имя изменено) из Москаленского района. Напомним, над мальчиком из многодетной семьи издевались отчим и родная мать.Малыша, который родился с синдромом Дауна и другими тяжелейшими врожденными заболеваниями, систематически избивали. Впервые он попал в местную больницу с переломом бедра. «Родители» заявили, что сын получил такие увечья, упав с печи. Несмотря на то, что даже при первом осмотре было ясно: забраться туда самостоятельно ребенок просто не мог, в эту версию поверили и вернули ребенка домой.Опеку, судя по всему, случившееся не слишком заинтересовало. Более того, позже выяснилось, что ее представитель заранее предупреждал семью о приезде с проверкой. За это время Мельченко (фамилия изменена) отмывали детей и дом, закупали продукты. Так что к моменту проверки все было в порядке, а значит работать и предпринимать какие-то усилия местной опеке не было необходимости.Спустя два года этот же мальчик в тяжелейшем состоянии попал в реанимацию уже Городской детской клинической больницы № 3. Только после этого в отношении его родителей возбудили уголовные дела. Отчима отправили в колонию на 9,5 года, мать – на 5,5 года. Представителя опеки оштрафовали на 35 тысяч рублей.Однако, как стало известно «Комсомолке», у самого Ванечки сейчас все хорошо. После реанимации его увезли в детский дом. Даже там при нормальном обращении и уходе сильно запущенный ребенок начал восстанавливаться. А вскоре о страшной судьбе мальчика узнала одна семья. Омичи не смогли остаться равнодушными и решили стать для мальчика приемными родителями. Сейчас Ваня уже живет в новом доме, в любви и заботе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Один попал в реанимацию, другому оторвали ухо: Омские родители истязали своих маленьких детейВозможно, все можно было бы остановить намного раньше. Но страдания маленького больного мальчика из многодетной семьи Мельченко (фамилия изменена) были, судя по качеству проверок и результатам, глубоко безразличны опеке. Итак, все по порядку. (Далее...)