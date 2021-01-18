Накануне в Омске произошло ЧП, которое чудом не закончилось трагедией. Под лед на Иртыше ушел сначала 7-летний мальчик,а затем и его мать, которая бросилась спасать ребенка. Из воды их вытащили очевидцы.В омском МЧС напоминают, что катание на стихийных горках может быть очень опасным.- Это может быть крайне опасно. Кажущийся крепким лед может проломиться под весом даже ребенка в любую секунду. Родителям следует усилить контроль за детским досугом, строго настрого запретив им игры на льду, - напомнили в ведомстве.Также стало известно, что в администрации планируют в ближайшее время засыпать накатанный спуск. где произошло ЧП, песком. Власти надеются, что это поможет избежать повторения печальной истории. Других провалившихся могут просто не успеть спасти.