В омском микрорайоне \\"Изумрудный берег\\" снова неспокойно. Недавно местные жители озаботились тем, что на месте планировавшейся школы собираются построить спорткомплекс. А сейчас стало известно о том, что у администрации появились вопросы к подрядчику, который занимался возведением одной из многоэтажек в микрорайоне.Департамент архитектуры и градостроительства мэрии Омска подал в суд на застройщика, который возводит 16-этажное жилое здание в \\"Изумрудном берегу\\". Стройка еще не закончена, и арбитражный суд обязал предпринимателя остановить все работы на объекте с 14 января. В определении суда отмечают, что у застройщика просто отсутствует разрешение на строительство этого объекта. Предпринимателя хотят обязать снести здание за свой счет.