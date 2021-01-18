Накануне в Омске произошел дерзкий угон трактора. Причастного к этому мужчину удалось оперативно задержать.В полицию с заявлением об угоне трактора обратился 52-летний дорожный рабочий. Он вышел на смен по очистке снега в Старом Кировске на тракторе МТЗ-80л 1990 года выпуска. Около 21:00 рабочий оставил технику около киоска, а сам отправился купить сигарет. Когда он вернулся, трактора на месте уже не было.Оказалось, к угону причастен 50-летний омич, проживающий в Социальном центре на улице Семиреченская. Он неоднократно был судим за кражу, разбой и угрозу убийством. Выяснилось, что в тот вечер омич был пьян и, проходя мимо оставленного трактора, вспомнил, что в молодости тоже работал трактористам. Он решил вспомнить молодость и прокатиться на тракторе. Его заметили работники ДПС на дороге из-за выключенных фар в вечернее время.- Ну я понял, что виноват. Зачем мне освидетельствование? Отказываюсь его проходить, я же вам признался, - ответил сотрудникам полиции при задержании омич.Как уточняют в полиции, на него завели уголовное дело за угон и административное за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.