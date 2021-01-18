В Омской области уже третий раз подряд новый год начинается с обновления школьного автопарка. Торжественная церемония передачи полусотни школьных автобусов образовательным организациям состоялась сегодня. Новые машины заменят устаревшую технику, работающую на подвозе школьников по всей области. В 2019 и 2020 годах школьные автобусы муниципалитетам передавали также в январе.Глава региона Александр Бурков уделяет большое внимание обновлению школьного автопарка, поэтому программа «Школьный автобус», инициированная Президентом России Владимиром Путиным, работает в Омской области стабильно. Губернатор поздравил участников церемонии с очередным обновлением парка школьного транспорта, которое стало возможным благодаря федеральной поддержке.- Школьный транспорт является обязательным условием получения качественного образования для тех ребят, которые живут в малых населённых пунктах или в отдалённых сёлах. Вся техника соответствует современным требованиям безопасности и комфорта. Это очень важно, потому что перевозить этот транспорт будет самое дорогое, что у нас есть – детей, – отметил Александр Бурков.Школы региона на обновление автопарка получили 51 транспортную единицу различной вместимости: автобусы марок «ПАЗ», «ГАЗ», «Форд Транзит», «УАЗ». Автобусы будут работать на подвозе в 28 сельских районах и в городе Омске. По три новые машины отправились в Исилькульский, Москаленский, Полтавский и Таврический районы, в Омский район – сразу четыре, остальные получили по одному-два автобуса. «УАЗ» распределили в Саргатский район Увалобитиинской средней школе, чтобы подвоз детей из деревни Аксеново был более комфортным и не зависел от погодных условий.Поставку транспортных средств в регион выполнил Минпромторг России по распоряжению председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. Общая сумма госконтрактов на поставку составила 87 млн рублей. Средства были выделены из федерального бюджета.Третий год подряд транспортные средства получают городские школы, в которые дети добираются из отдаленных районов Омска. В прошлом году микроавтобусы были переданы в распоряжение школ № 104 (Московка), № 160 (поселок Береговой) и № 161 (микрорайон «Входной»), также транспорт получила казачья кадетская школа-интернат среднего общего образование имени маршала Советского Союза Д.Т. Язова. С этого года новая машина на подвозе будет работать в средней общеобразовательной школе № 10 (поселок Солнечный).Директор Суховской средней общеобразовательной школы Горьковского муниципального района Андрей Канунников в ответном слове поблагодарил за новое транспортное средство, отметив, что теперь перед школой открылись новый перспективы:- Мы сегодня получили новую школьную «газель». Имея свой собственный транспорт, школа может организовать учебный процесс более продуктивно, более эффективно. Участвовать в различных соревнованиях, олимпиадах, конкурсах теперь будет гораздо проще. Перед нами открыты все дороги.В ходе церемонии Александр Бурков осмотрел новые автобусы и пообщался с руководителями образовательных организаций. Главу региона интересовало, как будет использоваться новая техника, как и в каких условиях организован подвоз учащихся, в каком состоянии находятся дороги, по которым осуществляются перевозки.С 2015 года в Омской области с учетом новой партии приобретено более 270 школьных автобусов за счет областного и федерального бюджетов. Ежедневно в регионе более 11,9 тысячи детей добираются в школы на автобусах. Всего в подвозе участвуют 583 транспортных средства из 1056 населенных пунктов по 1112 маршрутам движения общей протяженностью более 32 тысяч км. Работа по обновлению школьного автопарка будет продолжаться и в дальнейшем.