В связи с действующим режимом повышенной готовности и для недопущения распространения коронавирусной инфекции прием абонентов ведется по предварительной записи, открытой на официальном сайте омского водоканала.- Мы учли действующие требования по организации безопасного приема потребителей. В офисах нанесена разметка, установлены дозаторы с антисептиками, каждые два часа проводится санобработка помещений. Несмотря на это, мы просим клиентов, владеющих интернетом, предпочесть очному визиту дистанционные способы обращения - через личный кабинет или форму \\"Напишите нам\\", - обратилась к омичам Ольга Смиковская, коммерческий директор «Росводоканал Омск».Потребители могут обратиться в офисы для получения справки об отсутствии задолженности, актуализации данных лицевого счета, предоставления документов о собственниках и приборах учета, заказа услуг поверки или ввода счетчиков в эксплуатацию, проведения перерасчета из-за временного отсутствия и другим.Оплатить услуги водоснабжения и водоотведения без комиссии можно в кассе по адресу: ул. Маяковского, 2.Потребителям доступны также и дистанционные способы обслуживания. Направить документы, запросить необходимые справки по-прежнему можно через форму «Напишите нам» на сайте предприятия.Записаться на очный прием можно:— через сайт предприятия— по телефонам: 53-00-11, 8-800-381-77-77, ежедневно с 8:00 до 20:00.Режим работы офисов:Центральный офис, ул. Маяковского, д. 2:Пн. - ср.: 8.00 - 19.00,Чт.: неприемный день,Пт.: 8.00 - 18.00 без обеда;Сб.: 8.00 - 13.30,Вс. - выходной.Офис «Малунцева, 30»:Пн. - ср.: 8.00 -18.00,Чт.: неприемный день,Пт.: 8.00- 17.00, без обедаСб., вс. – выходной.Режим работы кассы Центрального офиса (ул. Маяковского, д. 2):Пн. - пт. 08.00 - 18.00 ч.,Сб. 08.00 - 12.00 ч.,Вс. – выходной.