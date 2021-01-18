Омичей уже не раз предупреждали об опасности выхода на лед в необорудованных для этого местах. Примером того, что это не просто опасения стал недавний случай с семьей, которая отдыхала в \\"Омской крепости\\". Там есть крутые склоны, ведущие к Иртышу, которые омичи приспособили для катания на тюбинках и ледянках. Если набрать хороший разгон, то можно вылететь далеко на лед. Эти горки не открывали для катания официально.Именно там и произошел несчастный случай с 7-летним мальчиком и его матерью. Ребенок скатился и проехал чуть дальше, чем обычно. Лед под ним не выдержал и треснул. Мальчик провалился в воду. Мать бросилась спасать ребенка, но тоже провалилась.- Остальные дети успели уйти, - рассказывает общественница Олеся Григорьева. - Мальчик прям с головой уходил под воду. Их вытаскивали из полыньи три мужчины и одна женщина.Омичка, которую вытащили из воды с ребенком, не успела запомнить имена тех, кто вытаскивал их, но выражает неравнодушным людям благодарность. Очевидцы говорят, что даже после случившегося некоторые продолжили кататься с той же горки.