Теплая погода снова не надолго задержалась в Омской области. Пара приятных выходных дней сменилась морозные началом недели.По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, уже в понедельник вечером температура опустится до -20 градусов.На Крещение морозы усилятся, и столбик термометра покажет днём около -18, а ночью около -24, местами до -29. Верующим придется соблюдать некоторые правила безопасности и подготовиться к купанию в морозы.По сообщениям синоптиков, такая погода сохранится в Омске до конца недели, а на выходных придут настоящие морозы. Днем температура опустится до -27, а ночью и вовсе до -30.