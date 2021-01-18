Дикая история произошла еще в 2019 году. Все началось с того, что из больницы поступил сигнал: ВИЧ обнаружили сразу у четырех человек. Были инфицированы две омички и обе их дочери - 8 и 9 лет. Все ниточки вели к одному и тому же человеку - с обеими женщинами проживал один и тот же омич. Диагноз у него обнаружили еще в 2015 году, но мужчина врачам не поверил и все это время скрывался от них.- Следователи, оперативники и психологи поработали с девочками и узнали, что они подверглись насильственным действиям сексуального характера, отсюда и ВИЧ-положительный статус, - цитирует \\"СуперОмск\\" руководителя следственного отдела по Центральному округу города Омска СК по Омской области Евгения Шелудкова. - Получалось, что обвиняемый заразил этим вирусов бывшую супругу, новую сожительницу, приемную и родную дочерей. И если со взрослыми женщинами все было понятно, то вот насчет малышек возникли вопросы.В итоге омича приговорили к 14 годам тюрьмы.