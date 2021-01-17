Тревожную картину наблюдали омичи на мосту имени 60-лет ВЛКСМ. Появилось видео, на котором видно, что мужчина перелез через перила и стоит на самом краю. Там он провел несколько минут.На помощь к мужчине бросились водители проезжавших мимо машин. Было очевидно, что омича нужно спасать. Кто-то из прохожих вызвал полицию. Однако еще до приезда силовиков люди смогли убедить мужчину уйти с края моста и вернуться на тротуар. В УМВД по Омской области факт инцидента уже подтвердили.- Граждане обратились в полицию по данному факту. Полицейские на место прибыли, личность установили - им оказался мужчина 1989 года рождения. Его передали медикам, - уточнили в пресс-службе омской полиции.