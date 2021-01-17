Интересные данные опубликовали в Управлении ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области. Там приводят цифры смертности в регионе за 2020 годы. По информации ведомства, за неполный год в регионе скончались 29 850 человек. Таким образом, это самые высокие показатели смертности в Омской области за последние 13 лет.По данным ведомства, показатель смертности прошлого года на 21,5% превысил соответствующий показатель 2019 года. Безусловно, это связано с пандемией коронавируса в Омске. С ее начала в регионе от нее скончалось уже около 1 000 человек.