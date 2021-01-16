Стало известно о закрытии омского телеканала «Антенна-7». Он начал вещать в городе еще в 90-е годы. Всего канал просуществовал 25 лет. С понедельника эфира «Антенны-7» уже не будет. Коллектив попрощался со своими зрителями.- Это был заключительный выпуск программы «Новости». В понедельник телеканал «Антенна 7» прекратит вещание, – сообщил ведущий новостей Евгений Нифанов. – Мы благодарим зрителей за доверие и внимание, за эти годы «Антенна-7» помогла тысячам и тысячам омичей помогать решать их проблемы, рассказывала о самых важных событиях и показывала в эфире самых разных горожан.Причины закрытия «Антенны-7» не сообщаются. Но многие связывают это с финансовыми трудностями владельца - депутата и бизнесмена Валерия Кокорина. Ранее он закрыл кинотеатр «Космос».