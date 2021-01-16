В Омской области продолжается вакцинация населения от коронавируса. Несколько тысяч сибиряков уже получили \\"Спутник V\\". Всего же власти в течение года планируют привить от ковида 30% населения. Это порядка 450 тысяч человек.- В день в регион поступило 10 тысяч доз вакцины. В январе мы получили 7200 доз, 2440 доз уже развезено в 5 пунктов вакцинации в Омске, 1200 доз уйдут в районы, – сообщила заместитель министра здравоохранения региона Элеонора Кролевец.Крупную партию минздрав ожидает в конце февраля - в начале марта. В Омскую область дожно поступить около 87 тысяч доз вакцины \\"Спутник V\\".