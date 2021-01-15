Неспокойным выдался январь в этом году в Омске. Погоду бросает в крайности: лютые морозы сменяются резким потеплением. И так по кругу. В минувшие выходные, по данным синоптиков, холода, наконец-то, отступят. 30-градусные морозы сменятся теплом. Особенно комфортными для омичей выдадутся выходные 16 и 17 января. На эти два дня в омских парках даже заработают некоторые аттракционы.В ближайшие выходные обещают -5...-7. Возможен небольшой снег. Теплым будет и начало следующей недели. Однако там ожидаются снегопады. В середине недели немного подморозит: но температура воздуха днем ниже -17 опускаться не будет. А вот ночи будут холодными. На 22 января синоптики прогнозируют до -31 градуса.