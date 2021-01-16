Полиция задержала 43-летнего омича, которые расправился с щенком и снял все издевательства над ним на камеру. Живодер пилой отрезал псу лапы и выложил весь этот ужас в соцсети. Там-то и подняли шум зоозащитники, которые быстро вычислили все данные живодера. Об этом они сообщили в полицию. Силовики тоже сработали быстро. Они уже задержали изувера. Он во всем признался.- Не знаю, что меня толкнуло на это. В тот день я выпил 8 бутылок водки, - рассказал полицейским живодер.Уйти от ответственности ему, скорее всего, не удастся. По факту жестокого обращения с животными на омича завели уголовное дело. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Все улики у полицейских есть.- При осмотре надворных построек полицейские изъяли из выгребной ямы труп расчлененного животного, - сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.Зоозащитники, тем временем, устроили отморозку настоящую травлю. Стены его частного дома расписаны красноречивыми надписями:- Здесь живет живодер Виталя.