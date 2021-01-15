Омич поделился результатами многомесячного труда. Ему удалось построить, пожалуй, самую экологичную ТЭЦ, какую только можно представить. Александр Булавко потратил полгода, чтобы воссоздать точную копию омской ТЭЦ5, которую омичи часто винят в различных выбосах, в компьютерной игре Майнкрафт. В ней можно построить что угодно, чем многие люди и занимаются.На скриншотах, которые опубликовал молодой человек видно, что к вопросу он подошел основательно. Действительно, воссозданы все основные здания теплостанции, трубы, мелкие постройки, между ними проложены дорожки. В комментариях омичи шутят, что это единственная ТЭЦ, которая устроит всех омичей.