Неравнодушных омичей просят присоединиться к акции помощи для Специализированного дома ребенка, расположенного в Советском округе. Особенно там ждут средства гигиены и другие вещи первой необходимости для малышей.Передавать можно: подгузники, соски-пустышки, ватные диски и палочки, бутылочки, детский крем, присыпки, влажные салфетки, детское масло, одноразовые пеленки и детскую зубную пасту. Организаторы обращают внимание, что помощь принимается в ненарушенной фабричной упаковке.Помощь готовы принять в администрации Советского округа по адресу: ул. Красный Путь, 107 (с 8.30 до 17.45), а также в КТОСах Советского округа. Узнать дополнительную информацию можно по телефону: 24-14-81, а также в официальных группах администрации Советского округа в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».