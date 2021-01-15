Ситуация в распространением коронавируса в Омской области остается крайне напряженной. Об этом говорят цифры. Как выяснилось по итогам прошлой недели в нашем регионе уровень заболеваемости один из самых высоких в Сибири, он добрался до общероссийских показателей.– По итогам недели Омская область приблизилась к отметке в 34 000 выявленных случаев коронавируса. На 15 января в регионе 33 862 подтвержденных диагноза COVID-19, что на 1 714 больше, чем неделей ранее, – сообщает пресс-служба Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. – COVID-19 распространялся быстрее, чем в среднем по Сибири только в одном регионе федерального округа, помимо Омской области. Число заболевших в Красноярском крае также увеличилось на 5%.Также сообщается, что индекс, равный среднесибирскому зафиксирован в трех регионах: Алтайский край (4%), Республика Хакасия (4%) и Иркутская область (4%).