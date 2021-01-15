После существенных морозов в регион возвращается потепление. Причем в этот раз оно будет существенным. Днем на улице будет всего -2...-3 градуса. Самое время гулять и радоваться мягкой сибирской зиме.Именно поэтому принято решение о запуске аттракционов в двух городских парках – Советском и 30-летия ВЛКСМ.В Парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ для омичей будут доступны, помимо зимних, следующие аттракционы:– «Колесито» (солнышко) для детей до 7 лет;– колесо обозрения в центральной части парка;– «Светофор» (машинки) для детей до 7 лет;– «Ракушки» (большие).В Советском парке планируют запустить:– «Веселые горки»;– колесо обозрения;– «Паровозик».В администрации муниципальных парков культуры и отдыха уточнили, что допустимой температурой воздуха для безопасной эксплуатации указанных аттракционов является температура до -10 градусов. В случае если температура воздуха опустится ниже установленной нормы, аттракционы будут закрыты.Посетить городские парки и покататься на аттракционах омичи смогут 16 и 17 января с 11.00 до 18.00. Стоимость билета для взрослых и детей колеблется в пределах 120-140 рублей, сообщает пресс-служба омской мэрии.