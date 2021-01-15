В Омске в полицию обратились две омички, ставшие жертвами одного и того же грабителя. Первая женщина рассказала, что 9 января ждала автобус на одной из остановок, когда на нее напал мужчина. Он попытался вырвать ее сумку, но омичка отказалась просто так отдавать имущество. Тогда мужчина несколько раз ударил ее ножом. Женщина не пострадала, но оказались прорезаны шуба и сумка. На крики обратили внимание прохожие, поэтому вору пришлось бежать.Второй случай произошел 13 января с 67-летней омичкой. Она тоже ждала на остановке автобус, когда у нее попытался вырвать сумку мужчина. Когда у него не вышло, он снова ударил ножом по сумке. В этот раз мужчину тоже спугнули.Как рассказали в полиции, одной из женщин удалось запомнить нападавшего. именно ее показания помогли задержать ранее судимого 51-летнего омича. Ранее он был судим за грабежи. Следствие продолжается, а мужчине предъявлено обвинение по статье \\"Разбой, совершенный с применением оружия\\".