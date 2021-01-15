Перед Новым годом омичи стали замечать, что с площадок для вывоза мусора стали пропадать баки. При чем исчезали только контейнеры старого образца из металла. Без баков остались площадки для мусора на улицах 2-я Учхозная, 13 Линия и 10 лет Октября.Как рассказали в полиции, в ходе расследования свидетели рассказали, что по вечерам приезжали неизвестные, загружали баки в Газель и уезжали. Удалось найти собственника транспортного средства. Но мужчина ничего не знал о баках, он рассказал, что его автомобилем пользуется сын.К похищению мусорных баков оказались причастны 30-летний омич и его приятель. Баки они сдавали в металлолом. Выручить за них удалось 10 тысяч рублей. Сейчас следователи устанавливают точный ущерб и другие подробности преступления. после окончания проверки будет принято решение мере наказания для воришек.