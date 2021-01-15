По последним данным омского минздрава количество заразившихся коронавирусом в Омской области достигло 33 862 человек. За последние сутки этот показатель увеличился на 247. В ковидные госпитали отправились только 45 пациентов, состояние 202 человек позволило им остаться на амбулаторном лечении.Выздоровели за прошедший день 204 омича. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 21 159 случай выздоровления от коронаируса.К сожалению, новый вирус продолжает уносить человеческие жизни. Сегодня врачи констатировали 8 смертей, за все время наблюдений в области погибли уже 986 пациентов.Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 174, Горьковский район – 12, Большереченский район – 11, Омский район – 7, Муромцевский, Называевский районы – 6, Калачинский район – 5, Азовский, Усть-Ишимский районы – 4, Павлоградский, Тарский районы – 3, Любинский, Нововаршавский, Оконешниковский районы – 2, Марьяновский, Нижнеомский, Тевризский, Тюкалинский, Черлакский, Шербакульский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.Сейчас омичи уже могут получить прививку от коронавируса. Для этого нужно обратиться в один из прививочных пунктов.