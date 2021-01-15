В Омске желающие могут получить прививку от коронавируса вакциной \\"Спутник-V\\". На пресс-конференции замминистра здравоохранения Элеонора Кролевец рассказала, как будет проходить вакцинация и чего не стоит делать перед и поле прививки.Чтобы поставить \\"Спутник-V\\", омичам нужно записаться в регистратуре любого пункта вакцинации. Это необходимо, чтобы создать поток пациентов и обеспечить их вакциной. Для ее хранения необходимы специальные условия, поэтому ставят прививки не везде. После данные пациента занесут в федеральный реестр, где учитываются привитые люди по всей стране. Для пациента назначат день и время, в который он сможет прийти за первой частью вакцины. Второй укол ставят через 21 день после первого, если не появляются противопоказания по состоянию здоровья. Перед прививкой обязательно проведут осмотр врача.Что касается популярного вопроса о долгом воздержании от алкоголя, Элеонора Кролевец отметила, что это не является обязательным требованием.- Это такая же прививка, как и любая другая, например, от гриппа. Сейчас нет серьезных ограничений по приему алкоголя после прививки. На минувших праздниках мы прививали медиков и учителей. На Новый год, думаю, каждый выпил свой бокал шампанского, но серьезных осложнений ни у кого не было, - отметила замминистра здравоохранения.