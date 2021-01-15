Обь-Иртышское УГМС опубликовало результаты мониторинга окружающей среды за декабрь. Как выяснилось, на протяжении всего этого месяца наблюдался повышенный уровень загрязнения воздуха. В одном случае также обнаружена предельно допустимая концентрация продуктов нефтехимии – ксилола и этилбензола.В заборах воды из рек на территории региона также все оказалось не слишком благополучно.– В декабре 2020 года на территории Омской области отобрано и проанализировано 38 проб воды, – сообщает пресс-служба Обь-Иртышского УГМС. – Наблюдались случаи превышения ПДК магния, трудно- и легкоокисляемых органических веществ (по ХПК и БПК5), азота аммонийного, азота нитритного, соединений железа, меди, ртути, марганца, фенолов.