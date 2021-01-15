Тело 47-летнего пациента МСЧ №11 нашли под окнами больницы. Как выяснилось, мужчина из Шербакуля лечился в медучреждении от ковида. Он сильно переживал из-за своего диагнозы. Медики уже заявили, что его палата находилась на пятом этаже. Смерть пациента не носила насильственный характер. В минздраве уже подтвердили факт ЧП.- Самоубийства заболевших или перенесших COVID-19 связаны не с социальными проблемами, а с физиологическими: нарушается работа головного мозга, - ответили \\"Комсомолке\\" в омском минздраве. - Повышение суицидальных настроений у таких пациентов отмечают специалисты по всему миру. Данное происшествие будет всесторонне рассмотрено и медиками, и правоохранительными органами. мы выражаем соболезнования родственникам пациента.