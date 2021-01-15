В Омске продолжается вакцинация от коронавируса . Пока вакцин не так много, но желающие омичи все же могут поставить прививку, если позвонят и запишутся в регистратуре больницы. \\"Комсомолка\\" уже рассказывала где можно получить прививку и кому ее стоит сделать в первую очередь.Как отметила замминистра здравоохранения Омской области Элеонора Кролевец, есть одна категория граждан, которым прививку стоит отложить. Если вы переболели коронавирусом, то медики советуют не прививаться в течение полугода после выздоровления. Также прививку не будут ставить пациентам, у которых наблюдается повышенная температура или другие признаки ОРВИ. Но эти правила соблюдаются при любой вакцинации.