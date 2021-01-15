Дикая история из Омска всколыхнула зоозащитников всей страны. В соцсетях появилось чудовищное видео. На нем мужчина издевается над щенком. Животное буквально режут на части. После этого зоозащитники быстро выяснили личность живодера. К делу подключилась полиция. Проводится проверка по данному факту.- В день появления видеозаписи в одном из пабликов сразу же зарегистрировали данное сообщение с целью проверочных мероприятий в рамках уголовно-процессуального законодательства. Предварительно установлена личность гражданина. В настоящее время полицейские принимают меры к его задержанию, - рассказали в пресс-службе омской полиции.Зоозащитники подтвердили: полиция приходило к предполагаемому живодеру.- По делу участковый был вчера, но не изъяли улики, - написала нам одна из омских зоозащитниц.Как пояснили \\"Комсомолке\\" в полиции, подозреваемого не оказалось дома. Все следственные действия будут проводиться после его задержания и допроса. Тогда же силовики примут решение и о возбуждении уголовного дела.