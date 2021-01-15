Недалеко от Омска на трассе Челябинск-Новосибирск произошло серьезное ДТП с летальным исходом.Предварительно известно, что водитель \\"Дэу Нксия\\" по неустановленным пока причинам выехал на встречку. Там он и столкнулся с \\"Тойотой Камри\\". От удара Тойота отлетела в кювет, а раскуроченная Нексия осталась на дороге. Пока личности обоих водителей не известны. Мужчину, управлявшего Тойотой. с места аварии забрали медики, а второй водитель скончался.По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут выяснены все подробности и причины произошедшего.