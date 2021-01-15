В Омске закончилось расследование уголовного дела в отношении 21-летнего автослесаря, насмерть забившего 73-летнего пенсионера.– Следствием установлено, что 9 августа 2020 года в утреннее время фигурант дела прибыл на пустырь, расположенный в 250 метрах от АГЗС по ул. 7-я Красноармейская, в целях беседы с со своим 73-летним знакомым о причинах не окончания им в срок ремонта автомашины, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В ходе разговора пожилой человек выдвинул обоснованное требование о необходимости завершения ремонта его автомобиля, незначительно толкнув своего знакомого руками в грудь.Это взбесило молодого отморозка, и он начал колотить пожилого оппонента руками и ногами, а потом скрылся. Скорую избитому дедушке вызвали случайные прохожие. Но, к сожалению, медикам спасти пострадавшего не удалось, полученные им увечья оказались смертельными.Дело парня, обвиняемого в убийстве, передали в Ленинский суд для рассмотрения по существу.