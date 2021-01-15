В последние несколько дней из-за резких перепадов температур на дрогах Омска образовалось немало наледи, а на некоторых магистралях даже успели накатать колеи. Омичи в соцсетях неоднократно жаловались на то, что колеи создают трудности при движении, а пешеходы отмечали, что поскользнуться на накатах около остановок ничего не стоит.В мэрии ответили, что на грядущей неделе усилят очистку дорог от наледи и накатов. Специалисты отметили, что в морозы противогололедная смесь действует плохо, поэтому применять ее активно начнут, когда в городе потеплеет.- Согласно прогнозам синоптиков уже с сегодняшнего вечера в регионе потеплеет. Такая погода станет более благоприятной для устранения колейности на дорогах. В эти дни планируется активная повсеместная обработка проезжей части противогололедными материалами с последующим прометанием, — отметил главный инженер \\"Управления дорожного хозяйства и благоустройства\\" Омска Антон Глебов.