Крупное ЧП произошло на Левом Берегу. Ночью в дворе дома по улице Дианова неожиданно вспыхнул дорогой внедорожник. Момент возгорания сняли очевидцы, увидевшие случившееся в окно. Машина вспыхнула в одну секунду.- В час ночи загорелся внедорожник. Через 3 минуты приехали пожарные, но к этому времени уже загорелась вторая машина, - рассказал очевидец, выложивший в соцсети видео.Пока люди вызывали пожарных, загорелась вторая иномарка, припаркованная рядом. В итоге машины потушили, но они сильно выгорели. Что стало причиной возгорания, не уточняется. Скорее всего, всему виной замыкание электропроводки на морозе.