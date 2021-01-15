Некоторым омичам сегодня утром пришлось вносить коррективы в свои планы. Несколько самолетов снова не смогли уложиться в расписание из-за погоды. На этот раз причиной задержек стал не холод, а туман.Он образовался из-за резкого потепления. Ночью температура опускалась до -29, а днем поднялась до -21, также влажность повысилась до 85%. Так задержался в пути самолет из Новосибирска, он должен был приземлиться в Омске в 10:15, но задержался и прибудет в город только в 12:10. Существенно сдвинулось и время обратного рейса. Вместо 10:55, омичи смогут улететь только в 12:40.