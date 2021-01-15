Указом Президента Российской Федерации от 27 сентября 2010 года № 1182 «Вопросы Следственного комитета РФ» был образован и с 15 января 2011 года начал свою деятельность Следственный комитет РФ – государственный орган, призванный осуществлять предварительное расследование тяжких и особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь и здоровье граждан, половую неприкосновенность и свободу личности, коррупционных, экономических, налоговых и должностных преступлений, а также преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.В штате следственного управления Следственного комитета России по Омской области 19 следственных отделов, в которых работают 109 следователей. Это преданные закону, без остатка отдающие свои силы служению Отечеству сотрудники. Их самоотверженный труд позволяет в круглосуточном режиме успешно противостоять преступности и расследовать тяжкие и особо тяжкие преступления против личности и государства, пресекать факты коррупции, защищать права несовершеннолетних, охранять трудовые права граждан, в том числе на своевременную и в полном размере оплату труда. За 10 лет работы Следственного комитета как самостоятельного ведомства проведен огромный объем работы, только в 2020 году в производстве следователей находилось более 2,5 тысяч уголовных дел, в том числе о преступлениях, совершенных в отношении 134 несовершеннолетних, раскрыто 88 преступлений, совершенных в прошлые годы, в том числе 55 тяжких и особо тяжких, нами закончено 136 дел о коррупционных и должностных преступлений, 26 дел о налоговых преступлениях (по которым в ходе следствия государству возмещен ущерб 36,8 млн рублей, наложен арест на имущество на общую сумму 218,5 млн рублей). Большое внимание также уделяется расследованию таких преступлений, как невыплата заработной платы (в 2020 году благодаря принятым в ходе следствия мерам была погашена задолженность по заработной плате более чем на 19 млн рублей, наложен арест на имущество на сумму 17,8 млн рублей). Всего, надо отметить, по всем уголовным делам в ход следствия был возмещен ущерб на 191 млн рублей, что в три раза больше АППГ, так как цель следствия – восстановление нарушенных прав потерпевших, в том числе материальных.В ходе следствия в целях профилактики следователями в каждом случае устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступлений. Так, в прошлом году в адрес руководителей госорганов и учреждений следователями внесено более 1,5 тысячи представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений.Большое внимание в следственном управлении уделяется работе с жалобами и обращениями граждан. Разработанная система ориентирована на максимальную открытость ведомства и прямую связь с гражданами, в том числе через социальные сети и по телефонам доверия. Каждый год нами рассматривается 4,5 тысячи обращений. Работает круглосуточно телефон доверия «Ребенок в опасности!» с коротким бесплатным номером 123.