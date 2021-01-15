Новогодние каникулы в этом году получились экстремально морозными, поэтому не все горожане решились погулять по центру Омска и посмотреть, как его украсили к праздникам. Сделать это можно успеть еще на протяжении нескольких дней.По информации пресс-службы мэрии, работу новогодних локаций в Омской крепости и в сквере Дзержинского продлили до 19 января. Омичи еще смогут прогуляться по нескольким точкам новогоднего маршрута «В Новый год за счастьем!».В сквере имени Дзержинского можно увидеть необычные новогодние шары с QR-кодами. Отсканировав их с помощью смартфонов, горожане узнают много удивительных и интересных фактов об Омске в рамках интерактивного проекта муниципальных библиотек – городского сторителлинга «Омские новогодние истории».Сам сквер имени Дзержинского украшают новогодние арки, светодиодная ель и фонтан. В Выставочном сквере можно посетить инсталляцию «Зимующие птицы Омской области» – ледяной подиум, на котором разместилось резное дерево с глиняными птицами, и стеклянный купол с куклой по имени Зима, объемными птицами и зимним лесом внутри. Рядом с ней установлен планшет, подготовленный совместно со специалистами детского эколого-биологического центра Омска. На стенде изображены зимующие в нашем городе птицы. Каждой птичке присвоен индивидуальный QR-код, считав который с помощью мобильного устройства, можно получить интересную и полезную информацию о пернатых обитателях нашего региона.В «Омской крепости» до Крещения омичей будут радовать уникальные новогодние арт-объекты: гигантская елка с бантом, светящиеся перголы и разноцветные деревья. А ледяные горки и каток в Омской крепости, как и теплые раздевалки, будут работать до конца зимы. Выход на лед бесплатный.Однако светодиодную корону, сердце, фигурки оленей, медведей и зайцев, деревья с пряничными домиками, ананасами, цветами и кактусами, ледяные букеты и композицию «Зимние красавицы» в Воскресенском и Выставочном скверах уже начали разбирать.