Практически семейная драма произошла в одном из сел Колосовского района Омской области. о происшествии стало известно, когда в местную ЦРБ поступил 26-летний парень с ножевым ранением в живот.В полиции выяснили, что рану мужчине нанесла его 28-летняя возлюбленная. Вместе молодые люди гостили у родителей пострадавшего. во время отдыха между парой произошла крупная ссора. Молодой человек стал оскорблять даму сердца и дошел до рукоприкладства. Девушка пыталась припугнуть его ножом, но это не помогло. Сельчанин продолжил хватать девушку за волосы. Тогда она наотмашь ударила мужчину и попала в живот.Как уточнили в полиции, на месте преступления был изъят кухонный нож. Сельчанка ранее не была судима и полностью призналась в содеянном. Теперь ей грозит уголовная ответственность по статье \\"Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны\\".