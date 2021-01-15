Среди 85 российских регионов Омская область заняла первое место, подтвердив лидирующие позиции предыдущего рейтинга.В пятерку лидеров по уровню содействия развитию конкуренции, помимо Омской области, вошли Республики Татарстан и Мордовия, Московская и Новосибирская области.Рейтинг ежегодно формируется Минэкономразвития России при участии экспертов, в том числе Федеральной антимонопольной службы, и представляет собой оценку качества работы региональных органов исполнительной власти и муниципалитетов по развитию конкурентной среды, сокращению административных барьеров, повышению доступности государственных и муниципальных закупок для малого бизнеса, объемам финансовой поддержки предпринимателей, налоговых преференций.- Существенное влияние на положительную оценку нашей работы в создании условий для развития конкурентной среды в регионе оказали установленные по инициативе губернатора налоговые преференции. В 2019 и 2020 годах принят целый ряд областных налоговых законов для стимулирования развития бизнеса, установлены льготы в рамках антикризисного плана, а также налоговые преференции инвестиционной направленности, – поясняет министр экономики Омской области Анна Негодуйко.Напомним, в 2020 году принят пакет мер налогового стимулирования, в частности, для отдельных видов деятельности установлены минимальные ставки по упрощенной системе налогообложения и пониженные ставки по налогу на имущество организаций. Кроме того, принят закон инвестиционной направленности, предусматривающий налоговые преференции для резидентов особой экономической зоны, промпарков и технопарков, а также для организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности.