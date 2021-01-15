По словам замминистра просвещения РФ Виктора Басюка, педагогические вузы распределены по стране неравномерно и потенциал роста для каждого из них связан с достижением уровня, дающего возможность выходить в другие субъекты России.В ходе рабочего визита в Омскую область заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк встретился с ректором Омского государственного педагогического университета Иваном Кроттом, провел совещания с ректоратом и деканами факультетов этого вуза и института развития образования Омской области, в которых приняла участие заместитель председателя правительства Омской области, министр образования Татьяна Дернова.- У каждого региона свои особенности, которые определяют и уникальность развития кадрового педагогического потенциала. Наша задача – понять уникальность каждого из 33 педагогических вузов России и выяснить, чем они могут быть полезны не только в своем субъекте, но и в других регионах нашей страны. Мы собираемся уходить от географической кластеризации и использовать потенциал вузов вне зависимости от их местоположения, а именно из накопленного опыта и знаний. В настоящее время университеты должны стать флагманами развития образования не только в своих регионах, - заявил Виктор Стефанович.Особое внимание на совещании было уделено практикоориентированной подготовке будущих педагогов и воспитательной составляющей обучения педагогов. Минпросвещения России ставит задачу превратить педагогические вузы в передовиков формирования системы нравственного воспитания.- Формирование педагогических навыков у молодых людей начинается не в педагогическом университете. Воспитание будущего учителя начинается в школе, где необходимо формировать социальное мышление и социальный опыт у ребенка. Будущего учителя нужно воспитать в родной школе, - подчеркнула министр образования региона Татьяна Дернова.Говоря о научных направлениях, развивающихся в педагогических вузах, Виктор Стефанович отметил, что важна их интеграция в общую систему подготовки педагогов. Кроме того, необходимо взаимодействие со структурами, осуществляющими повышение квалификации педагогов. - Перед министерством просвещения стоит большая задача по системному изучению развития педагогических кадров региона. Педагогический университет становится полноправным участником этого процесса наряду с Институтом развития образования, Комитетами по образованию и методическими объединениями региона. Амбициозная задача, поставленная Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, по вхождению России в десятку стран с лучшей системой образования базируется на качестве образования, которое, в свою очередь, напрямую зависит от качества подготовки педагогических кадров в профильных вузах, - отметил Виктор Басюк.Как заявлял ранее министр просвещения России Сергей Кравцов, педвузы должны стать драйвером развития науки и школьного образования.- Мы уже с этого года вводим единую систему подготовки педагогических работников. Уже видим положительный эффект от передачи педагогических вузов в ведение Министерства просвещения. Хотел бы поблагодарить Вас за поддержку этого решения, - сообщил накануне Сергей Кравцов на встрече с Президентом страны Владимиром Путиным. При этом особое внимание будет уделяться проведению научных исследований в области педагогики, а также созданию единой федеральной системы методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. В 2020 году было принято решение о создании в педагогических вузах специальных «Кванториумов», которые позволят студентам знакомиться с новейшим учебным оборудованием. Также будут создаваться профильные психолого-педагогические классы и будут разработаны программы взаимодействия школ и педагогических вузов. Еще одной тенденцией 2020 года стало повышение среднего балла ЕГЭ при поступлении в педагогические вузы, а значит, педагогические специальности абитуриенты будут выбирать целенаправленно и осознанно.ОмГПУ реализует 128 программ высшего образования по 10 укрупненным группам направлений подготовки, а также 3 программы среднего профессионального образования. В структуру университета также входит Академический лицей. В 2020/2021 учебном году общая численность студентов составляет 7,4 тыс человек, это 10 % от общего числа обучающихся в вузах, расположенных на территории Омской области. В текущем учебном году на условиях целевого приема и целевого обучения по очной форме обучения в университете обучаются 244 студента. В университете работает три диссертационных совета и два объединенных совета, созданных по соглашению между образовательными организациями высшего образования.