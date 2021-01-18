В прошлом году компания привлекла своих потребителей для участия в конкурсе видеообзоров, который показал, что жителям Омска интересно не только приобретать вкусную продукцию, но и активно участвовать в творческих проектах и даже стать лицом торговой марки. Компания пообещала, что снова повторит этот конкурс, так как он вызвал активный отклик.Сегодня ТМ «Лужайкино» приглашает на кастинг талантливых и креативных детей Омска. Победители будут представлять торговую марку весной 2021, поэтому готовиться нужно уже сейчас. Принять участие очень просто! Расскажите о своем любимом продукте «Лужайкино» и запишите об этом короткое видео продолжительностью не более 1 минуты и выложите в специальный альбом в соцсетях с хештегом #люблюЛужайкино и #кастингЛужайкино.— Для завода «МилкОм», производителя «Лужайкино», этот проект стал открытием. Мы показываем не только качественный продукт, но и нашего потребителя. Он настоящий, он здесь, среди нас. Выбирает продукцию для своей семьи, для детей и рекомендует друзьям. Мы не просто производим полезную продукцию, с бережной заботой выбирая поставщиков молока, сохраняя его натуральность за счет современного оборудования и экологичной упаковки, мы еще стремимся устраивать интересные события для омичей - делится организатор акции.Победители получат профессиональную фотосессию, размещение фото на рекламных щитах в Омске на целый месяц. Материалы фотосессии в течение года будут размещаться в соцсетях и на сайте Лужайкино55.рф.«Победить в конкурсе было здорово, баннер заметили многие, присылали фото, - так отозвалась одна из победительниц осеннего кастинга Даша Рула. - Я даже давала интервью для ТВ, и это было настолько волнительно! Думаю, многим детям хотелось бы поучаствовать. Это очень круто, когда баннер с твоим изображением размещен на улице родного города. Спасибо «Лужайкино» за массу положительных эмоций, этот проект запомнится мне надолго».Компания ждет новых участников. Для знатоков - это возможность рассказать о своих любимых продуктах «Лужайкино», поделиться экспертным мнением о ней, а для победителей - это способ заявить о себе на весь город и получить не минуту, а целый месяц славы.Особо приятно отметить, что все расходы на фотосъемку, рекламную площадку и обработку материалов ТМ «Лужайкино» берет на себя. Участие в съемках для победителей кастинга БЕСПЛАТНО! Сроки проведения акции с 11.01.2021 по 22.02.2021, организатор ООО «МилкОм» ТМ «Лужайкино».Все подробности об акции на сайте Лужайкино55.рф;«Лужайкино» в группе ВКонтакте;«Лужайкино» в Instagram.