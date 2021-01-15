После жесткого локдауна в Омске уже успели открыться кинотеатры и театры, и другие учреждения культуры, оставался закрытым только цирк. Представлений не давали около 10 месяцев с весны 2020 года. И вот, наконец, омский цирк готов дать первое представление.- Мы не работали 10 месяцев. Многие спрашивали меня, почему мы были закрыты дольше, чем другие учреждения культуры нашего города. Это было связано с тем, что в отличие от других омских учреждений культуры, мы подчиняемся не региональному министерству культуры, а ФКП «Росгосцирк», принимающему решения о работе региональных цирков. И вот этот день настал, - рассказала директор омского цирка Елена Агафонова.По словам Агафоновой, первым представлением будет \\"Песчаная Сказка\\". Артисты успели дать всего несколько представлений весной, прежде чем объявили о закрытии. Эту же программу будут показывать в Омске сейчас. Билеты можно будет купить уже на следующей неделе.Также директор цирка отметила, что из-за пандемии все артисты и животные, участвующие в шоу, были вынуждены оставаться в Омске.