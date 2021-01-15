Омичка пожаловалась в соцсетях на происшествие, случившееся с ее 7-летним ребенком в маршрутном такси № 47Н.– При посадке пассажиров водитель не удостоверился, что все зашли, и придавил моего ребенка дверьми, – рассказывает автор поста. – Ребенок на протяжении долгого времени плакал, не переставая, так как сильно напугался. Пожалуйста, примите меры.К сообщению женщина приложила фото с госномером маршрутки, в салоне которой произошла неприятность. По ее словам, все произошло 13 января с 18.30 до 18.40. В омском дептранспорта пообещали разобраться в инциденте.– Будет проведена проверка данного инцидента. Для уточнения ситуации просим участников и свидетелей происшествия обратиться в департамент транспорта по номеру 78-79-72, – говорится в официальном обращении ведомства. – PS.: Маршрут № 47Н обслуживается коммерческим перевозчиком, просим вас обратить внимание при размещении фотографий муниципального транспорта.