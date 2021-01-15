Омичи пока не очень активно идут на вакцинацию. Как сообщили в региональном минздраве, 82% всей вакцины «Спутник V», поставленной в Омскую область, уже использовано для прививочной кампании против коронавируса. Эта цифра увеличивается каждый час.Как рассказали в ведомстве, скоро в регион поступит новая партия - 78 тысяч доз. Ее ожидают к концу февраля.- Для максимального охвата населения, в том числе старшей возрастной группы, министерством здравоохранения Омской области разработана плановая маршрутизация приписного населения из поликлиник в прививочные центры, а также рассматривается возможность открытия дополнительных центров вакцинации, - рассказали в минздраве.Ранее в ведомстве уже сообщали, что вакцину к 4 января получили 2500 омичей. \\"Комсомолка\\" рассказывала, где можно пройти вакцинацию от коронавируса.