По последним данным минздрава Омской области за сутки в регионе прибавилось 245 заболевших коронавирусом. Всего с начала пандемии новым вирусом уже заразились 33 615 человек.Вылечиться удалось 202 пациентам. За все время наблюдений в регионе поправились 20 955 человек.К сожалению, ковид продолжает уносить человеческие жизни. За прошедшие сутки от него погибли 8 человек. Всего 978 пациентов скончались от нового вируса.Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 145, Калачинский, Называевский районы – 12, Нововаршавский район - 11, Марьяновский район – 8, Кормиловский, Омский, Усть-Ишимский районы – 7, Крутинский район – 6, Любинский, Тарский, Черлакский районы - 4, Оконешниковский, Павлоградский районы – 3, Горьковский, Одесский, Саргатский районы – 2, Москаленский, Муромцевский, Полтавский, Таврический, Тюкалинский, Шербакульский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.Известно, что на сегодняшний день на дому от коронавируса лечатся 9 295 человек.