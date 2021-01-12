На прошедших новогодних праздниках дороги между Омской областью и республикой Казахстан уже были перекрыты несколько дней подряд из-за аномальных холодов.Сейчас из-за усилившегося ветра и бурана в некоторых района области власти Северо-Казахстанской области решили закрыть движение для автомобилей.- Сегодня, 12 января, в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Омской области от оперативного дежурного Департамента по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан поступило сообщение о том, что с 09 часов 30 минут в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, бури) закрыто движения для всех видов транспорта на автодорогах Северо-Казахстанской области Республики Казахстан, - сообщили в пресс-службе МЧС.Как долго продлятся ограничения пока не известно. Но, скорее всего, ограничения снимут как только погода улучшит.