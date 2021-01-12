Не успели омичи вздохнуть после затяжных морозов на новогодних праздниках, как в город снова пришли морозы. На несколько ближайших дней синоптики обещают серьезных холода, особенно по ночам. По данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие три дня по ночам температура будет опускаться до -30...-35 градусов, а днем поднимется до -25...-28.Резко потеплеет в Омске на грядущих выходных. Уже в субботу синоптики прогнозируют осадки и резкое потепление днем до -8, а ночью до -16. На следующий день будет еще теплее, столбик термометра поднимется до -3 градусов.Долгосрочные прогнозы пока не предвещают для омичей серьезных морозов на ближайший месяц. Температура будет держаться около -15... -20, что для сибирской зимы вполне комфортная температура.