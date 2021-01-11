Омичка снова в стала жертвой онлайн мошенников, которые специализируются на продаже собак. В этот раз женщина искала щенка болонки и ее внимание привлекло объявление в Интернете, где предлагали чистокровных щенков за 18 тысяч. Омичка связалась с продавцом и согласилась купить собаку.Продавец дал женщине ссылку на незнакомый сервис и попросил оплатить там стоимость собаки и ее доставки в Омск. Как рассказали в пресс-службе МВД, женщину это не смутило. Она подчинилась требованиям аферистов и ввела на подозрительном сервисе все данные своей банковской карты. После первой операции мошенники убедили женщину, что роизошла ошибка и оплату нужно повторить.В итоге омичка лишилась 53 тысяч рублей. Она поняла, что ее обманули, когда продавец перестал выходить на связь. после этого она обратилась в полицию. Сейчас по факту мошенничества проводится проверка.