Омская полиция завершила расследование дела о мошенничестве, в котором обвиняли четверых омичей.В ходе расследования полицейские выяснили, что в августе 2020 года четверо омичей обманули жителя Казахстана, продав ему несуществующее зерно. С заявлением обратился обманутый покупатель, рассказав о том, что его убедили в наличии 500 тонн зерна и его качестве, присылая рукописные заключения \\"экспертов\\" в мессенджере.Покупатель перевел за зерно 5,825 миллионов рублей, а когда пришло время забирать товар, его привезли в место хранения зерна, а сами сбежали. В афере оказались замешаны четверо омичей 46, 39, 24 и 23 лет. Сейчас расследование завершено, а материалы дела переданы в Павлоградский районный суд. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.