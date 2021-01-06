Ранее уже сообщалось о том, что омичей ждут некоторые изменения в оплате проезда в общественном транспорте. Сначала плату за проезд собирались повышать в маршрутках при оплате картой, но потом перевозчики достигли соглашения с мэрией, и все осталось по прежнему. Но изменения пришли с другой стороны.Напомним, что с 1 января омичи не смогут пополнить проездные карты в киосках сети \\"Дилижанс\\". Это произошло из-за разделений внутри компании, одна из частей не подала заявку на оказание услуги. Теперь мест, где омичи смогут пополнить \\"Омку\\" всего 60. Это киоски \\"Почта\\" и \\"New Tobacco\\". Список адресов можно посмотреть здесь. Также проездную карту можно пополнить в личном кабинете или банкоматы \\"Сбербанка\\".