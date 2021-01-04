По последним данным минздрава Омской области, в регионе коронавирусом заразились еще 256 человек. В легкой форме заболевание протекает у 203 из них, а 53 человека отправились на лечение в стационары.Выздоровели всего 49 омичей. Таким образом общее число, победивших ковид пациентов, в регионе с начала пандемии увеличилось до 19 568 человек.К сожалению, печальная статистика смертности продолжает пополняться новыми данными. За минувшие сутки 7 пациентов скончались. За все время наблюдений на территории Омской области ковид унес жизни 901 пациента.Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск -161, Калачинский район-16, Омский район-11, Черлакский район -10, Марьяновский район-9, Азовский район-6, Исилькульский, Усть-Ишимский , Шербакульский районы-5, Колосовский район-4, Любинский, Оконешниковский районы-3, Муромцевский, Называевский, Нижнеомский, Тарский, Тюкалинский районы-2, Знаменский, Кормиловский, Крутинский, Нововаршавский, Одесский, Саргатский, Седельниковский,,Таврический районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.