Омскую область накрыли лютые морозы. По прогнозам синоптиков, они продержатся, как минимум, до 4 января. Особенно тяжело приходится бездомным собакам, которые уже не могут выжить без человека. Неравнодушные омичи пытаются спасти одного из таких животных.– Пожалуйста, помогите ему! – обратились в соцсетях за помощью волонтеры. – Он замерзает, невыносимо на это смотреть! Новоомский, неужели вам все равно, что невинная душа погибнет?! Все заняты приготовлением к празднику, а он просто умирает на бетоне от холода!Тех, кто готов дать хотя бы временный приют для этой собаки, просят звонить по т. 8-996-395-23-86.