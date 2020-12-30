Ранее \\"Комсомолка\\" уже писала о том, что в новогоднюю ночь омичи смогут добраться до дома из центра города с остановки \\"Госпиталь\\". Пять автобусов развезут гуляющих по домам после часа ночи.В мэрии уточнили, что организуют еще один \\"дежурный\\" рейс, но на этот раз от парка 30-летия ВЛКСМ. В этом популярном у омичей месте для зимнего отдыха всю ночь будут работать горки и катки, поэтому возможно, что желающих встретить там наступающий праздник будет немало. Уехать оттуда можно будет на автобусе, который довезет до Госпиталя по маршруту Богдана Хмельницкого – Маяковского – проспекту Маркса – Гагарина. Отправится он в 00:45.Разницы во времени должно примерно хватить, чтобы успеть добраться до центра к отправлению автобусов в другие районы Омска.